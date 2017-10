Die Power Metal/Thrash Metal-Band THREAT SIGNAL veröffentlicht am 10. November 2017 ihr viertes Album „Disconnect“.

Zum Opener Elimination Process haben die Kanadier schon jetzt ein Video mit den animierten Coverartwork veröffentlicht.

THREAT SIGNAL „Disconnect“ Tracklist

1. Elimination Process (Video bei YouTube)

2. Nostalgia

3. Walking Alone

4. Exit The Matrix

5. Falling Apart

6. Aura

7. Betrayal

8. To Thine Own Self Be True

9. Dimensions

10. Terminal Madness

11. Eyes Sewn Shut*