SAXON: „Solid Book Of Rock“ – neun Alben im Set

Am 4. August 2017 veröffentlichen SAXON das CD-Package „Solid Book Of Rock“.

„Solid Book Of Rock“ besteht aus einem 24-seitigen Booklet und 14 Discs:

Studioalben von 1991 bis 2009:

* Solid Ball Of Rock

* Forever Free

* Dogs Of War

* Unleash The Beast

* Metalhead

* Killing Ground

* Lionheart

* The Inner Sanctum

* Into The Labyrinth

Bonus-CDs:

„Classics Re-Recorded“ (von der Erstauflage von „Killing Ground“

„Lionheart – Rough Studio Mix“ (Bonus der 2006er Edition von „Lionheart“)

DVDs (lagen den limitierten Erstauflagen der jeweiligen Studioalben bei):

„Lionheart“

„The Inner Sanctum“

„Into The Labyrinth“

Der Preis für „Solid Book Of Rock“ liegt bei ungefährt 70 Euro. Hier gibt’s einen Trailer zu „Solid Book Of Rock“:

SAXON „Solid Book Of Rock“ Trailer bei YouTube.

Neues Studioalbum „Thunderbolt“

Ein neues SAXON-Album soll übrigens Anfang 2018 erscheinen, der Titel lautet „Thunderbolt“.