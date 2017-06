Die Black Metal-Musikerin MYRKUR hat mit „Måneblôt“ einen ersten Track ihres kommenden Albums „Mareridt“ veröffentlicht. Das nach „M“ (2015) zweite Album der gebürtigen Dänin, die nun in New York lebt, wird am 15. September 2017 via Relapse Records erscheinen.

MYRKUR „Måneblôt“ bei YouTube