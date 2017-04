Die Norwegischen Blues-Rocker PRISTINE um Sängerin Heidi Solheim veröffentlichen am 23. Juni ihr neues, nunmehr viertes Album „Ninja“ via Nuclear Blast als Digipak und Vinyl. Zum neuen Song „You Are The One“, den es auch als Download-Single gibt, kann man sich nun das Video anschauen.

Das sagt Heidi zum Song: „Ich schrieb „You Are The One“, nachdem ich mit einem Freund von mir unterwegs war. Wir sprachen darüber, wie die Dinge sich geändert hatten, seitdem wir keine Teenager mehr sind. Die ganzen „coolen Typen“ von damals sind in dem kleinen Dorf, aus dem wir kamen, hängengeblieben, während die seltsamen Außenseiter (wie ich) über ihren Schatten sprangen und um die Welt gereist sind. „You Are The One“ handelt davon, wie nicht alles gleich den Bach heruntergeht, wenn man etwas schief läuft – auch wenn es sich mit 16 Jahren vermutlich so anfühlt.“

PRISTINE: Video zu „You Are The One“ bei youtube