ENTOMBED: veröffentlichen Live-DVD „Clandestine – Malmö“

ENTOMBED veröffentlichen via Threeman Recordings einen Mitschnitt des 2016er Konzerts in Malmö, bei dem die Band das „Clandestine„-Album in voller Länge gespielt hat. Neben allen „Clandestine“-Songs beinhaltet die DVD auch das „Clandestine“- Arrangement des Malmö Symphony Orchestra von Thomas Von Wachenfeldt.

Für den Auftritt wurde die ENTOMBED-Originalbesetzung um Gitarrist Alex Hellid, Gitarrist Uffe Cederlund und Drummer Nicke Andersson von Sänger Robert Andersson und Bassist Edvin Aftonfalk (beide von MORBUS CHRON) unterstützt. Die Konzerte mit dem Malmöer Symphonieorchester fanden am 27. Oktober 2016 bei der Close-Up Båten-Kreuzfahrt und am 12. November 2016 in Malmö statt.

„Clandestine – Malmö“ besteht aus einer Doppel-CD plus DVD mit 5.1 HD Sound im Mediabook inklusive Poster.

ENTOMBED „Clandestine – Malmö“ Tracklist

01. Prelude – Clandestine

02. Living Dead

03. Sinners Bleed

04. Evilyn

05. Blessed Be

06. Interlude – The Deep Slumber

07. Stranger Aeons

08. Chaos Breed

09. Crawl

10. Severe Burns

11. Postlude – Through The Collonades

12. Act I – Malmö Symphony Orchestra

13. Intro

14. Living Dead

15. Sinners Bleed

16. Evilyn

17. Blessed Be

18. Strangers Aeons

19. Chaos Breed

20. Crawl

21. Severe Burns

22. Through The Collonades

23. Left Hand Path

24. Act II – Entombed