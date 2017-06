CHELSEA WOLFE stellt ihr neues Album „His Spun“ mit einem Song vor:

CHELSEA WOLFE „16 Psyche“ bei YouTube.

„His Spun“ wurde von Kurt Ballou produziert, als Gastmusiker sind Troy Van Leeuwen (QUEENS OF THE STONE AGE, FAILURE) und Aaron Turner (OLD MAN GLOOM, SUMAC) zu hören. Die Platte erscheint am 22. September via Sargent House.

Die Tracklist:

1. Spun

2. 16 Psyche

3. Vex

4. Strain

5. The Culling

6. Particle Flux

7. Twin Fawn

8. Offering

9. Static Hum

10. Welt

11. Two Spirit

12. Scrape