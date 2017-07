ARCH ENEMY: covern Punk- & Crust-Songs für EP „Råpunk“

ARCH ENEMY haben sieben Punk/Crust-Songs aufgenommen – für eine EP mit mit dem Titel „Råpunk“. Die EP gibt’s zusammen mit einer limitierten Auflage des kommenden Albums „Will To Power“, das am 8. September 2017 erscheint.

Wie sich ARCH ENEMY auf Punk anhören, erfährst du hier:

ARCH ENEMY „ARCH ENEMY – The Leader (Of The Fuckin‘ Assholes)“ SKITSLICKERS-Cover bei YouTube.

„Råpunk“ Tracklist:

1. Warsystem (SKITSLICKERS cover)

2. Armed Revolution (SKITSLICKERS cover)

3. Spräckta Snutskallar (SKITSLICKERS cover)

4. The Leader (Of The Fuckin‘ Assholes) (SKITSLICKERS cover)

5. Nitad (MODERAT LIKVIDATION cover)

6. When The Innocent Die (ANTI-CIMEX cover)

7. City Baby Attacked By Rats (G.B.H. cover)