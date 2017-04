ACCEPT: neues Album „The Rise Of Chaos“ & WACKEN-Auftritt

ACCEPTs neues Album „The Rise of Chaos“ erscheint am 4. August 2017.

live stellt die Bnad di eneuen Song am 3. August 2017 beim WACKEN OPEN Air im Rahmen einer „A Night To Remeber“-Show vor: Der erste Teil des Konzertes ist ein normales Konuert mit alten und neuen Songs. Im zweiten Teil stellt Wolf Hoffmann sein 2016 erschienenes Soloalbum „Headbangers Symphony“ zusammen mit dem Czech National Symphony Orchestra zum ersten Mal live vor. Wolf adaptiert auf dem Album große Werke der klassischen Musik von Komponisten wie Beethoven, Vivaldi und Mozart. Beim abschließenden dritten Teil stehen ACCEPT mit dem Orchester, untermalt von einer Multimediashow, auf der Bühne.

Wolf Hoffmann erläutert: „Es hat uns immer beeindruckt, wie ernst die Bands die „Night To Remember“ beim Wacken Open Air nehmen und mit wie viel Liebe Künstler und Veranstalter – keine Mühe ist ihnen zu viel – immer wieder in ihrer Vielfältigkeit überraschen. Ein wunderschöner Brauch, der wie kein anderer das Niveau der internationalen Rockgemeinde zeigt und dokumentiert. Auch wir wollen etwas zeigen, was es so in der Form von ACCEPT noch nie gegeben hat und hoffen, den Fans damit etwas Besonderes zu bieten.“

„ACCEPTwaren und sind noch immer ein sehr wichtiger Bestandteil der Heavy Metal-Szene in Deutschland. Wir freuen uns tierisch drauf, sie wieder bei uns zu haben. Mit dem fetten Konzept wird diese Donnerstagnacht sicherlich eine, an die wir uns erinnern werden“, so Thomas Jensen, Veranstalter des Wacken Open Air.