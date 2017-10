Das schwäbische Doom-Urgestein MIRROR OF DECEPTION hat sich mit den Kollegen von NAKED STAR und LORD VIGO zusammengetan. Man wird jeweils bei den Bands zuhause gemeinsam ein Konzert spielen für die dreifache Doom-Vollversorgung.

Am 3. November präsentiert sich das Doom-Triumvirat im Würzburger IMMERHIN, am 4. November im KOMMA in Esslingen sowie voraussichtlich im Februar 2018 in Kaiserslautern, Details dazu folgen noch.