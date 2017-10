FATES WARNING: nehmen Live-Album auf, weitere Konzerte in Deutschland

FATES WARNING machen bei ihrer „Theories Of Flight“-Tour nochmals in Deutschland hat und spielen am 18. Januar 2018 in Essen im Turock und am 19. januar 2017 in Aschaffenburg im Colos-Saal.

Als Support sind bei beiden Konzerten LONG DISTANCE CALLING dabei.

Neues FATES WARNING-Livealbum in 2018

FATES WARNING zeichnen sämtliche Shows der „Theories Of Flight“-Tour auf, die Mitschnitte sollen für ein Live-ALbum verwendet werden. Jim Mathoeos sagt dazu: Es ist 20 Jahre her, dass wir unser einziges Livealbum ‚Still Life‘ veröffentlicht haben – Zeit für ein Update! Im Januar werden wir einige Shows in unseren europäischen Lieblingsstädten mitschneiden. Die besten Aufnahmen kommen auf ein Livealbum, das 2018 veröffentlicht werden soll. Wir haben uns noch nicht für eine Setlist entschieden und arbeiten gerade daran – es soll in unserem Zwei-Stunden-Set so wenig Überschneidungen wie möglich mit ‚Still Life‘ geben. Ich hoffe, wir sehen uns auf Tour!