Die Gothic Metal-Band ELEGY OF MADNESS hat mit „Apokalypsis“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „New Era“ veröffentlicht. Das nach „The Bridge of Sighs“ (2009) und „Brave Dreams“ (2013) dritte Album der Italiener wird digital am 16. Juni 2017 via WormHoleDeath und physisch am 22. September via Aural Music erscheinen.

ELEGY OF MADNESS „Apokalypsis“ bei YouTube