DEF LEPPARD: „Hysteria“ wird 30, im August kommt die „30th Anniversary Edition“

DEF LEPPARD feiern das 30-jährige Jubiläum ihres Albums „Hysteria“ mit verschiedenen Anniversary Editionen: „Hysteria (Remastered 2017)“ erscheint am 4. August 2017 als 5-CD/2-DVD-Set, als 3-CD-Set oder Doppel-LP auf schwarzem Vinyl. Zusätzlich enthält die Reissues B-Seiten, Livetracks und – erstmals auf CD – eine Audioversion des Livemitschnitts von “In The Round In Your Face (Live)”.

DEF LEPPARD-Sänger Joe Elliott sagt dazu: „Ich kann kaum glauben, dass seit der Veröffentlichung von Hysteria schon 30 Jahre vergangen sind, denn manchmal fühlt es sich tatsächlich an, als wäre es erst gestern gewesen. Um diesen denkwürdigen Jahrestag zu feiern, wollten wir unseren Fans etwas Besonderes schenken: die ultimative Version von Hysteria – eine mit allen Erinnerungen und Meilensteinen, die wir aus dieser Zeit festgehalten haben und mit einigen verrückten Geschichten, die wir auf Tour ausgeheckt haben. Wir hoffen, dass das für Euch genauso viel bedeutet wie für uns”.



Gitarrist Phil Collen ergänzt: “Wenn ich an die Zeit von Hysteria zurückdenke, dann sind das spannende, schöne und auch tragische Erinnerungen. Aus kommerzieller Sicht erreichten wir mit diesem Album unseren Zenith; nicht zuletzt weil Mutt Lange darauf bestanden hatte, dass wir eine Mischung aus Hardrock und Top40-Pop kreieren und uns dabei aller möglichen Einflüsse als Inspiration bedienen sollten. So entstand ein Rockalbum mit sieben Hitsingles. Mission erfüllt.”

Def Leppard “Hysteria” (remastered 2017)

Super Deluxe Edition Tracklisting: CD DISC ONE – Tracklist Source Women Hysteria Rocket Hysteria Animal Hysteria Love Bites Hysteria Pour Some Sugar On Me Hysteria Armageddon It Hysteria Gods Of War Hysteria Don’t Shoot Shotgun Hysteria Run Riot Hysteria Hysteria Hysteria Excitable Hysteria Love And Affection Hysteria

CD DISC TWO – Tracklist Tear It Down B-Side I Wanna Be Your Hero Retro- Active Ride Into The Sun Retro- Active Ring Of Fire B-Side Women Radio Edit Rocket (Lunar Mix) Radio Edit Love Bites Radio Edit Hysteria Radio Edit Pour Some Sugar on Me Radio Edit Armageddon It Radio Edit Release Me Stumpus Maximus Classic Album – Hysteria BBC Radio Documentary CD DISC THREE – Tracklist Rocket (The Lunar Mix – Extended Version) B-Side Armageddon It (The Nuclear Mix) 12″ Single Animal Extended Version Pour Some Sugar On Me Extended Version Excitable (The Orgasmic Mix) B-Side Rocket (Lunar Mix) B-Side Rock Of Ages (Live) B-Side Love And Affection (Live) B-Side Billy’s Got A Gun (Live) B-Side CD DISC FOUR – Tracklist Stagefright In The Round In Your Face (Live) Rock! Rock! (Till You Drop) In The Round In Your Face (Live) Women In The Round In Your Face (Live) Too Late For Love In The Round In Your Face (Live) Hysteria In The Round In Your Face (Live) Gods Of War In The Round In Your Face (Live) Die Hard The Hunter In The Round In Your Face (Live) DISC FIVE – Tracklist Bringin‘ On The Heartbreak In The Round In Your Face (Live) Foolin‘ In The Round In Your Face (Live) Armageddon It In The Round In Your Face (Live) Animal In The Round In Your Face (Live) Pour Some Sugar On Me In The Round In Your Face (Live) Phil Solo In The Round In Your Face (Live) Rock Of Ages In The Round In Your Face (Live) Photograph In The Round In Your Face (Live) DVD DISC ONE – Videolist Rocket TOTP Pour Some Sugar On Me TOTP Animal TOTP Pour Some Sugar On Me Brit Awards Women Promo Video Animal Promo Video Pour Some Sugar on Me Promo Video Pour Some Sugar on Me US Version Live Hysteria Promo Video Love Bites Promo Video Rocket Promo Video Armageddon It (Live) Promo Video



DVD

DISC TWO – Videolist Introduction Classic Albums Animal Classic Albums Hysteria Classic Albums Rocket Classic Albums Love Bites Classic Albums Pour Some Sugar On Me Classic Albums

BONUS MATERIAL Initial Recordings Of Animal Classic Albums Rick Gets Hysterical Classic Albums Hysteria (Acoustic Performance) Classic Albums Drumming – Return To The Status Quo Classic Albums The Album According To Joe Classic Albums Sugar Stripped Down Classic Albums Pour Some Sugar On Me (Acoustic Performance) Classic Albums Guitars, Guitars, Guitars Classic Albums Windmill II And The Gods Of War Classic Albums Mutt’s Vocals In The Mix Classic Albums The Album Is Finally Released Classic Albums