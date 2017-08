CRADLE OF FILTH & MOONSPELL: Cryptoriana Tour

CRADLE OF FILTH sind im Januar 2018 auf „Cryptoriana World Tour“, als Support sind MOONSPELL dabei.

MOONSPELL und CRADLE OF FILTH veröffentlichen in Kürze neue Alben: CRADLE OF FILTHs „Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay“ erscheint am 22. September 2017 veröffentlicht.Hier ist die erste Videosingle:

CRADLE OF FILTH „Heartbreak And Seance“ Video bei YouTube.

MOONSPELL bringen am 5. November 2017 das Konzeptalbum „1755“ raus.

Tourdaten 2018 CRADLE OF FILTH & MOONSPELL in Deutschland

27.01. Leipzig, Hellraiser

28.01. Berlin, C-Club

29.01. Hamburg, Grünspan

30.01. Bremen, Schlachthof

03.02. Osnabrück, Hyde Park

04.02. Köln, Essigfabrik

06.02. Bochum, Zeche

07.02. Frankfurt, Batschkapp

08.02. Nürnberg, Hirsch

09.02. Saarbrücken, Garage

10.02. CH-Pratteln, Z7

23.02. Stuttgart, LKA Longhorn

24.02. DE tba

25.02. A-Dornbirn, Conrad Sohms

26.02. A-Wien, Simm City

27.02. München, Backstage Werk

02.03. Flensburg, Roxy