BLOODY HAMMERS veröffentlichen am 4. Juli 2017 die auf 300 Stück limitierte EP „The Horrific Case Of Bloody Hammers“.

Auf der 12″ sind sechs Songs, zu einem davon gibt’s hier ein Video:

BLOODY HAMMERS „Blood“ Video bei YouTube.

Die Tracklist:

1 Gates of Hell

2 Blood

3 The Beyond

4 Vultures Circle Overland

5 All The Colors Of The Dark

6 The Bloodsucker Leads The Dance