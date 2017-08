ARCH ENEMY: „Will To Power“-Tour 2018 – Konzerttermine in Deutschland

ARCH ENEMY sind Anfang 2018 auf Europatour und machen auch Halt in Deutschland. Als Support spielen WINTERSUN, TRIBULATION und JINJER.

Das neue ARCH ENEMY-ALbum „Will To Power“ erscheint am 8. September 2017, im Herbst 2017 sind ARCH ENEMY auf Tour in Osteuropa – die Tour startet in Österreich mit Konzerten am 15.09.2017 in Innsbruck und am 16.09.2017 in Linz – und den USA.

Tourdaten „Will To Power“ European Tour mit ARCH ENEMY, WINTERSUN, TRIBULATION & JINJER

12.01.18 München – Tonhalle

13.01.18 Stuttgart – LKA Longhorn ‚

15.01.18 CH-Zürich – Komplex

26.01.18 Oberhausen – Turbinenhalle

27.01.18 Geiselwind – Music Hall

29.01.18 Hamburg – Große Freiheit

05.02.18 Berlin – Huxleys

06.02.18 Wiesbaden – Schlachthof

07.02.18 Saarbrücken – Garage