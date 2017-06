Die Blackened Crust / Sludge-Band WILDSPEAKER hat mit „Cinders“ und „Still Life“ zwei Tracks ihres kommenden Albums „Spreading Adder“ veröffentlicht. Das der mit CARA NEIR veröffentlichten Split „Guilt and His Reflection“ folgende zweite Album der Texaner wird am 23. Juni 2017 via Prosthetic Records erscheinen.

WILDSPEAKER „Cinders“ bei Bandcamp