UFOMAMMUT: neue 7 „Warsheep“, Album „8“ & Tour im Herbst

UFOMAMMUT haben zu ihren Single „Warsheep“ ein Video veröffentlicht, den Song gibt’s als 7″ via Supernatural Cat Records.

UFOMAMMUT „Warsheep“ Video bei YouTube.

Im September 2017 kommt das neue Album „8“, die neuen Songs stellen die Italiener dann auch live vor.

Konzerttermine UFOMAMMUT & Usnea

10/05/2017 Schlachthof – Wiesbaden, DE

10/06/2017 Up In Smoke Festival – Pratteln, CH

10/08/2017 Forum – Bielefeld, DE

10/17/2017 Lido – Berlin, DE

10/18/2017 Markthalle – Hamburg, DE

10/19/2017 Werk 2 – Leipzig, DE

10/22/2017 Keep It Doom Festival – Munich, DE