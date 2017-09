Die Progressive / Melodic Death / Doom Metal-Band ODRADEK ROOM hat mit „Mirror Labyrinth“ einen ersten Track ihres kommenden Albums „A Man of Silt“ veröffentlicht. Das zweite Album der Ukrainer wird am 13. Oktober 2017 via Hypnotic Dirge Records.

Tracklist:

1. Arising in the Void

2. Selfness

3. Texture of Reality

4. Mirror Labyrinth

5. Rain Trip

6. Silt Flower

7. Divide

8. Conditional Eternity