Nachdem die Stoner Rock / Doom Metal-Band KING WOMAN mit „Created in the Image of Suffering“ ihr aktuelles Album bereits als Stream zur Verfügung gestellt hat, folgte mit „Manna“ nun auch ein Video-Clip zum Album. Das erste Album der US-Amerikaner wurde von Jack Shirle (u.a. für DEAFHEAVEN, GRAYCEON tätig) produziert und ist am 24. Februar 2017 via Relapse erschienen.

KING WOMAN: Video-Clip zu „Manna“

KING WOMAN „Created in the Image of Suffering“ bei YouTube