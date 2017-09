Die Symphonic / Power Metal-Band EPICA hat mit „The Solace System“ den Titeltrack ihrer aktuellen EP und mit „Immortal Melancholy“ einen weiteren Video-Clip dazu veröffentlicht. Die EP, die dem achten Album der Niederländer, „The Holographic Principle“ nachfolgt, wurde von Joost van den Broek und Jacob Hansen in den Sandlane Recording Facilities in Rijen produziert und ist am 1. September 2017 via Nuclear Blast erschienen.

EPICA „Immortal Melancholy“ bei YouTube

EPICA „The Solace System“ bei YouTube