EDGUY: „Monuments“-Best-of Album & Tour

EDGUY feiern ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer Bst-of und einer Tour: Das Doppel-CD/DVD-Package „Monuments“ umfasst neue Songs, eine Best-of-Auswahl sowie Unveröffentlichtes aus dem Bandarchiv.

Die DVD zeigt eine Show der »Hellfire Club«-Tour von 2004 sowie alle Videos. Zur limitierten Edition gehört außerdem ein Bildband zur Geschichte EDGUYs.

Einen der neuen Songs gibt’s schon im Netz:

EDGUY „Ravenblack“ Lyricsvideo bei YouTube.

Im September 2017 sind EDGUY auf Tour:

25 Years – The Best Of The Best »Monuments«-Tour 2017

15.09. D Bremen – Aladin

16.09. D Hamburg – Markthalle

17.09. D Bochum – Zeche

19.09. D Frankfurt – Batschkapp

20.09. D Saarbrücken – Garage

22.09. D Köln – Essigfabrik

23.09. D Stuttgart – LKA Longhorn

24.09. D München – Backstage

26.09. D Erlangen – E-Werk

27.09. D Berlin – C-Club

29.09. CH Pratteln – Z7

30.09. D Memmingen – Kaminwerk

03.10. D Fulda – Wartenberg-Oval