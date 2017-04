DISBELIEF haben jetzt auch den Titeltrack vom neuen Album „The Symbol Of Death“ im Netz veröffentlicht:

DIBELIEF „The Symbol Of Death“ bei YouTube.

Die erste neue DISBELIEF-Platte nach sieben Jahren erschien am 21. April 2017 via Listenable Records und wurde im Essener Rombado Recordings Studio aufgenommen. Einen weiteren Song gibt’s hier:

DIBELIEF „Full Of Terrors“ bei YouTube.