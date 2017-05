Die Southern Rock / Heavy Metal-Band DEZPERADOZ hat mit „Silver City Shuffle“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Call of the Wild“ veröffentlicht. Das fünfte Album der Band aus Heidelberg rund um Gitarrist und Sänger Alex Kraft (Ex-ONKEL TOM ANGELRIPPER) wird am 5. Mai 2017 via Drakkar Records erscheinen.

DEZPERADOZ „Silver City Shuffle“ bei YouTube