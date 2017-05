CALLEJON: neues Album im Sommer

CALLEJON haben für den Spätsommer ein neues Album angekündigt. Es erscheint über People Like You Records, die Band hat mit dem Label einen Plattenvertrag abgeschlossen.

Im Sommer spielen CALLEJON auf einigen Festivals:

08.-10.06.17 (CH) Interlaken – Greenfield Festival

16.-17.06.17 (AT) Nickelsdorf – Nova Rock

22.-24.06.17 (DE) Gräfenhainichen – With Full Force

23.-25.06.17 (DE) Scheeßel – Hurricane Festival

23.-25.06.17 (DE) Neuhausen ob Eck – Southside Festival

01.07.17 (DE) Münster – Vainstream Festival

07.07.17 (IT) Ritten – Rock Im Ring

08.07.17 (DE) Bonn – Rockaue