BUTCHER BABIES: zweiter Song von „Lilith“ online

BUTCHER BABIES stellen ihr neues Album „Lilith“ mit einen weiteren Song namens „Headspin“ vor. Bereits seit einiger Zeit gibt’s auch zum Titeltrack „Lilith“ einen Videoclip.

Das dritte Album der Band um die Sängerinnen Carla Harvey und Heidi Shepherd erscheint am 27. Oktober 2017 via Century Media.

BUTCHER BABIES „Lilith“ Tracklist

1. Burn the Straw Man

2. Lilith (Video bei Vevo)

3. Headspin (Video bei YouTube)

4. Korova

5. #iwokeuplikethis

6. The Huntsman

7. Controller

8. Oceana

9. Look What We’ve Done

10. POMONA (Shit Happens)

11. Underground and Overrated

12. Beer Drinkers & Hell Raisers

13. They’re Coming to Take Me Away

14. Don’t Give a Fuck

15. Crazy Horses

16. Pussy Whipped