WOLVES IN THE THRONE ROOM: neues Album „Thrice Woven“

Am 22. September 2017 erscheint mit „Thrice Woven“ das sechste Studio-Album von WOLVES IN THE THRONE ROOM auf dem bandeigenen Label Artemisia Records. Die Band hat dazu einen Mini-Teaser gepostet:

WOLVES IN THE THRONE ROOM „Thrice Woven“ Teaser bei YouTube.

Auf „Thrice Woven“ sind Steve Von Till (NEUROSIS), die schwedische Sängerin Anna von Hausswolff und der türkische Harfenspielen Zeynep Oyku als Gastmusiker zu hören, das Coverartwork kommt vom russischen Künstler Denis Forkas.

Kody Keyworth, bislang Tour-Gitarrist, gehört nun zum festen Line-up der Band, mit Peregrine Somerville (SADHAKA) als drittem Gitarristen und Keyboarder Brittany McConnell (WOLVSERENT) gibt’s weitere Verstärkung.

Die Tracklist von „Thrice Woven“:

1. Born from the Serpent’s Eye

2. The Old Ones Are With Us

3. Angrboda

4. Mother Owl, Father Ocean

5. Fires Roar in the Palace of the Moon