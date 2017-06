Die Folk / Power Metal-Band THE PRIVATEER hat mit „Gunpowder Magic“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „The Goldsteen Lay“ veröffentlicht. Das nach „Facing the Tempest“ (2011) und „Monolith“ (2013) dritte Album des Ensembles aus Baden-Württemberg wird am 28. Juli 2017 via NoiseArt Records erscheinen.

THE PRIVATEER „Gunpowder Magic“ bei YouTube