SORCERER: neues Album „The Crowning Of The Fire King“

SORCERER veröffentlichen ihr neues Album „The Crowning Of The Fire King“ am 20. Oktober 2017 über Metal Blade Records. Zur ersten Single „Sirens“ gibt es schon ein Video – den Song gibt’s außerdem als limitierte 7″, auf der B-Seite ist der Song „Disciples Of The Dark“ zu hören.

SORCERER sagen über „The Crowning Of The Fire King“ : „Wir haben bewusst ein intensives wie abwechslungsreiches Album geschrieben, das wir uns selbst gerne anhören würden. ‚The Crowning of the Fire King‘ ist mit Abstand unser bestes bisher, weil alle Songs stark sind, vor Kraft und Doom nur so strotzen. Wir haben eingefangen, worum es bei Sorcerer im Kern geht, und das Niveau insgesamt deutlich gehoben. Mit der ersten Single ‚Sirens‘ wollen wir deutlich machen, dass man weiterhin mit uns rechnen sollte!“

SORCERER ‚The Crowning Of The Fire King‘ Tracklist

1. Sirens (Video bei YouTube)

2. Ship Of Doom

3. Abandoned By The Gods

4. The Devils Incubus

5. Nattvaka

6. Crimson Cross

7. The Crowning Of The Fire King

8. Unbearable Sorrow

Aktuelles Line-up von SORCERER

Anders Engberg – Vocals

Kristian Niemann – Gitarre

Peter Hallgren – Gitarre

Johnny Hagel – Bass

Richard Evensand – Drums