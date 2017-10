R.E.M.: Jubiläumsauflage von „Automatic For The People“

Am 5. Oktober 1992 erschien das achte Studioalbum „Automatic For The People“ der Alternativrocker R.E.M. und wurde das erfolgreichste der Bandgeschichte. Am 10. November erscheint nun als „25th Anniversary Edition“ über Craft Recordings eine remasterte Neuauflage in verschiedenen Editionen. Das umfangreichste davon ist die „Deluxe Anniversary Edition“, für die das Album im Surround-Sound Dolby Atmos abgemischt wurde. Diese enthält auch den Bonussong „Photograph“ mit NATALIE MERCHANT (Ex-10.000 MANIACS).

Es gibt die „25th Anniversary Deluxe Edition“ als 3CD+1Blu-ray Boxset, eine kleinere Edition mit 2 CDs sowie das Album als 180g-Vinyl (plus Download-Card) und als Download und Stream. Beide CD-Editionen enthalten eine Disk mit einem Konzertmitschnitt aus der Heimatstadt Athens/Georgia vom November 1992. Die Deluxe-Version kommt zudem mit einer CD mit unveröffentlichten Demos aus den Aufnahmesessions zum Album. Vorbesteller des Albums bekommen bereits den Download zu „Mike´s Pop Song“, der fertig war, aber nicht auf das Album kam.

Die Deluxe Anniversary Edition befindet sich in einer 12″ x 12″ Box mit abnehmbarem Deckel und enthält ein 60-seitiges Buch mit bisher noch nirgends gezeigten Fotos von Anton Corbjin und Melodie McDaniel, sowie einen ausführlichen, neuen Begleittext von dem schottischen Musikjournalisten Tom Doyle, der neue Interviews mit allen vier Bandmitgliedern geführt hat. Ebenso enthält das Set eine Blu-ray mit dem Dolby Atmos Mix und ein high-resolution Master von „Automatic For The People“, sieben Musikvideos und das original EPK-Video von 1992.

Das sagt Sänger Michael Stipe: „… dass es auf dem Album vor allem um „Sterblichkeit und Tod“ geht“, dass Sterblichkeit für Künstler schon immer ein Thema war. Es erinnert an die Zerbrechlichkeit und die Schönheit des Lebens und daran, das Leben und den Moment voll auszukosten. Es geht viel zu schnell, das wissen wir alle.“

Die Tracklist der „25th Anniversary Deluxe Edition“:

