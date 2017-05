ORIGIN: neues Album „Unparalleled Universe“

ORIGINs neues Album „Unparalleled Universe“ kommt am 30. Juni 2017 via Agonia Records. Wer nicht so lange warten will, findet hier einen Vorab-Song:

ORIGIN „“Accident And Error“ bei YouTube.

„Unparalleled Universe“ wurde im Chapman Studio aufgenommen, Produzent war Robert Rebeck (Tech N9ne). Das Mastering kommt von Colin Marston, das Cover von Filip Ivanovic.

Tracklist:

1. Infinitesimal to the Infinite

2. Accident and Error

3. Cascading Failures

4. Mithridatic

5. Truthslayer

6. Invariance Under Transformation

7. Dajjal

8. Burden of Prescience

9. Unequivocal

10. Revolucion (Brujeria-Cover)