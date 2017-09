MASTODON: neue EP „Cold Dark Place“ & vier Konzerte in Deutschland

MASTODON veröffentlichen am 22. September 2017 die EP „Cold Dark Place“, am 27. Oktober erscheint die EP auch als limitierte 10″ Picture Disc. Den Song „Toe To Toes“ gibt’s schon jetzt im Netz.

Die drei Song „North Side Star“,“Blue Walsh“ und „Cold Dark Place“, wurden während der Session für MASTODONs 2014er Album „Once More ‚Round The Sun“ aufgenommen und von Nick Raskulinecz produziert. Der vierte Track „Toe To Toes“, wurde während einer Session zum im März 2017 erschienenen „Emperor Of Sand“ aufgenommen und von Brendan O‘ Brien produziert.

MASTODON Tracklist „Cold Dark Place“

1. North Side Star

2. Blue Walsh

3. Toe To Toes (Audio bei YouTube)

4. Cold Dark place

MASTODON-Konzerte mit Scott Kelly

Im November geben MASTONON vier Konzerte in Deutschland, als Gast ist Scott Kelly von NEUROSIS dabei.

10.11. 2017 Berlin – Huxley

14.11 2017 Herford – Herford X

23.11. 2017 Leipzig – Haus Auense

25.11. 2017 München – Tonhalle