JETHRO TULL: 40th Anniversary-Edition von „Songs From The Woods“

Im Rahmen ihrer „40th Anniversary“ Neuauflagen ihrer Alben feiern JETHRO TULL nun das Jubiläum ihres zehnten Studioalbum „Songs Of The Woods“, welches im Februar 1977 veröffentlicht wurde. Auch dieser Klassiker, welcher die Folk-Rock Phase der Engländer einläutete, erscheint wie die vorherigen Re-Releases im schicken Buchformat. Ebenso wurde das Originalalbum sowie die enthaltenen teils unveröffentlichten Bonussongs wieder von STEVEN WILSON remastered . „Songs From The Woods – 40th Anniversary-Edition – The Country Set“, so der Titel dieser Neuauflage, enthält zudem ein Live-Konzert von 1977 sowie reichlich Bilder und Infos zur Geschichte des Albums.

Teilen macht Freude: