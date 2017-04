HALLATAR zeigen das Cover des Albums „No Stars Upon the Bridge“, das Artwork stammt von Fursy Teyssier. Auf der Platte sind Gedichte der im April 2016 verstobenen Sängerin Aleah Starbridge vertont, es soll im Herber 2017 via Start Records erscheinen.

Zu HALLATAR gehören Juha Raivio von TREES OF ETERNITY und SWALLOW THE SUN, AMORPHIS-Sänger Tomi Joutsen und ex-HIM-Schlagzeuger Gas Lipstick.