Die Folk Metal-Band GRAI hat mit „Ashes“ ihr kommendes Album angekündigt. Der „Mlada„-Nachfolger und das insgesamt vierte Album der Russen wird am 1. Dezember 2017 via Noizgate Records erscheinen.

GRAI „Ashes“-Tracklist

1. Haze

2. Song Of Dead Water

3. A Water Well

4. Darkness With Me

5. Donya

6. Tread Of Winter

7. Shade

8. Ashes

9. Fortress

10. Farewell

11. … Pir Threontai (ROTTING CHRIST-Cover)