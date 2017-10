FRAGMENTS OF UNBECOMING: „Perdition Portal – Chapter VI“ – neues Album im Frühjahr 2018

FRAGMENTS OF UNBECOMING haben ein neues Album aufgenommen: „Perdition Portal – Chapter VI“ soll im Frühjahr 2018 veröffentlicht werden.

Der Nachfolger des Albums „The Art Of Coming Apart – Chapter V“ (2012) erscheint bei Apostasy Records, FRAGMENTS OF UNBECOMING haben bei dem Label einen Plattenvertrag unterschrieben.

„Perdition Portal – Chapter VI“ wurde von Kristian Kohlmannslehner im Kohlekellerstudio gemischt und gemastert. Die Melodic Death Metal Band hat außerdem ein limitiertes „Advance Demo“ auf Kassette angekündigt, das schon im Spätherbst erhältlich sein soll.