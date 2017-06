Die Progressive Dark Metal-Band FOSCOR hat mit „Instants“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Les irreals visions“ veröffentlicht. Das fünfte Album der Katalanen wurde von Javi Bastard (GRAVEYARD) gemixt und wird am 9. Juni 2017 via Season of Mist erscheinen.

FOSCOR „Instants“ bei YouTube