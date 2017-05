Noch ein Album und das war’s dann: DESULTORY: veröffentlicht am 23. Juni 2017 ihr fünftes und letztes Album „Through Aching Aeons“, die Band hört danach auf.

Einen Vorab-Song gibt es hier:

DESULTORY „In This Embrace“ bei bandcamp.

Die Tracklist von „Through Aching Aeons“:

1. Silent Rapture

2. Spineless Kingdom

3. Through Aching Aeons

4. In This Embrace

5. Beneath The Bleeding Sky

6. Slither

7. Divine Blindness

8. Breathing The Ashes

9. Our Departure