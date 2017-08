CRIPPER: Songs vom neuen Album „Follow Me: Kill!“

CRIPPER veröffentlichen am 15. September 2017 ihr Album „Follow Me: Kill!“.

Nach „Preassure“ hat die Thrash Metal-Band um Britta Görtz jetzt den zweiten Vorab-Track „Into The Fire“ inklusive Videoclip eröffentlicht.

Mit „Follow Me: Kill!“ wollen CRIPPER Grenzen ausloten

CRIPPER sagen über ihr fünftes Album: „Wir sind beim Songwriting anders als üblich vorgegangen, das hat sich echt ausgezahlt. Die Spannungskurve stand fest, bevor wir überhaupt mit dem Schreiben anfingen. Eine hervorragende Idee, denn wir haben es geschafft, über die gesamte Spielzeit hinweg eine dichte Stimmung zu wahren, während die Songs abwechslungsreicher denn je sind. Die Scheibe ist ein hartes, intensives Stück Metal, das die Grenzen des Genres auslotet!“

Tracklist CRIPPER „Follow Me: Kill!“

1. Pressure bei metalblade.com

2. Into The Fire – Video bei YouTube

3. World Coming Down (limited Digipak CD only)

4. Mother

5. Shoot or Get Shot

6. Bleeding Red

7. Comatose

8. Pretty Young Thing

9. Running High

10. Menetekel

Tourdaten CRIPPER

15/09/17 DE – Hannover – Subkultur (Release Show ‚Follow Me: Kill!‘)

20/10/17 DE – Greifswald – Jugendzentrum Klex

21/10/17 DE – Hannover – LUX

22/10/17 DE – Köln – MTC

27/10/17 DE – Markneukirchen – Music Hall

28/10/17 DE – Berlin – Cassiopeia

09/12/17 DE – Andernach – JUZ Andernach