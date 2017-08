CONVERGE: “ The Dusk In Us“ – neues Album im November, Konzerte im August

Am 3. November 2017 veröffentlichen CONVERGE nach fünf Jahren wieder ein neues Album: „The Dusk In Us“ erscheint via Epitaph/Deathwish als CD, LP und Download.

Jetzt gibt es einen zweiten neuen Song daraus zu hören:

CONVERGE „Under Duress“ Video bei YouTube.

Das neunte CONVERGE-ALbum wurd evon Gitarrist Kurt Ballou produziert. Die aktuelle Besetzung sieht so aus: Jacob Bannon (Vocals) , Kurt Ballou (Gitarre), Nate Newton (Bass) und Ben Koller (Drums). Ende Juli 2017 hatten CONVERGE die Vorab-Single „I Can Tell You About Pain“ veröffentlicht.

Tracklist CONVERGE „The Dusk In Us“

1. A Single Tear

2. Eye of the Quarrel

3. Under Duress (Video bei YouTubbe)

4. Arkhipov Calm

5. I Can Tell You About Pain (Video bei YouTube)

6. The Dusk in Us

7. Wildlife

8. Murk & Marrow

9. Trigger

10. Broken by Light

11. Cannibals

12. Thousands of Miles Between Us

13. Reptilian

Tourdaten von CONVERGE

Aug 19 – Eisleben, Germany – Destruction Derby Festival – TICKETS

Aug 22 – Vienna, Austria – Vienna Arena – TICKETS

Aug 23 – Munich Germany – Backstage – TICKETS

Aug 24 – Aarau, Switzerland – Kiff – TICKETS