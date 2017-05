CELLAR DARLING: Cover & Tracklist des Debütalbums „This Is The Sound“

CELLAR DARLING, die Band der ex-ELUVEITIE-Musiker Anna Murphy, Ivo Henzi und Merlin Sutter, veröffentlicht am 30. Juni 2017 ihr DAlbum „This Is The Sound“.

Zwei Songs daraus gibt es schon im Netz:

CELLAR DARLING „Callenge“ Lyricsvideo bei YouTube.

CELLAR DARLING „Fire, Wind & Earth“ Video bei YouTube.

Die Tracklist von „This Is The Sound“:

01. Avalanche

02. Black Moon

03. Challenge

04. Hullaballoo

05. Six Days

06. The Hermit

07. Water

08. Fire, Wind & Earth

09. Rebels

10. Under The Oak Tree…

11. …High Above These Crowns

12. Starcrusher

13. Hedonia

14. Redemption

Bonussongs der Mediabook-Edition

15. The Cold Song aus Henry Purcells “King Arthur”

16. Mad World von TEARS FOR FEARS

17. The Prophet’s Song von QUEEN