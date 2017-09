ANDRAS: weiterer Song vom „Reminiszenzen…“-Album

Die Pagan / Black Metal-Band ANDRAS hat nach „Altar der Finsternis“ mit „Der Raubschütz I“ einen weiteren Track zu ihrem kommenden Album „Reminiszenzen…“ veröffentlicht. Das siebte Album der Sachsen erscheint ebenso viele Jahre nach dem Vorgängeralbum „Warlord“. Neu an Bord ist dabei Sänger Khenaz (TEMPLE OF OBLIVION). „Reminiszenzen…“ wurde vom ehemaligen Gitarristen Andor Farago produziert und wird am 20. Oktober 2017 via Einheit Produktionen erscheinen.

ANDRAS „Reminiszenzen…“ Tracklist

1. Im Schatten der Flammen

2. Black Rain

3. Phantasma

4. Zenit

5. Die Tilgung

6. Der blinde Mann

7. Altar der Finsternis

8. Blessed in Sin

9. Anewand

10. Fergunna

11. Der Raubschütz I

12. Der Raubschütz II

13. Das Portal