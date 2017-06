UNSANE haben für Herbst 2017 ihr achtes Studioalbum angekündigt: „Sterilize“, so der Titel, erscheint am 29. September 2017 via Southern Lord.

Produziert hat das Album die Band selbst, aufgenommen wurde „Sterilize“ mit Dave Curran im Gatos Trail Studio in Yucca Valley, Kalifornien. Der Mix kommt von Andrew Schneider, das Mastering von Carl Saff.

Die aktuelle Besetzung von UNSANE:

Chris Spencer – Gitarre/Vocals

Dave Curran – Bass/Vocals

Vinnie Signorelli – Drums