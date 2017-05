U2: mit imposanten Liveshows

U2 haben zum 30er Jubiläum vom Hitalbum „The Joshua Tree“ nicht nur eine große Neuauflage am Start, welche am 2. Juni veröffentlicht wird. Das Album soll auch auf der „The Joshua Tree Tour 2017“ richtig groß gefeiert werden.

Bei 33 Shows, auch in Europa, sollen 1,7 Mio. Fans beglückt werden, indem die Songs entsprechend der Reihenfolge des Albums gespielt werden sowie weitere Hits der Bandhistory. Die Bühne soll 60×12 Meter groß sein, dazu gibt es mit 60×14 Metern in 8K-Auflösung die größte LED-Videowand, die es je bei einer Livetour gab. Darauf werden unter anderem besondere Videoproduktionen zu den Songs „Miss Sarajevo“ und „Ultra Violet (Light My Way)“ gezeigt. Lautsprecher und Scheinwerfer befinden sich oberhalb der Wand, anstatt vor und seitlich der Bühne anzubringen, damit sie die Videowand nicht verdecken. Einen ersten Eindruck vermittelt das Video von der Show in Seattle.

U2: The Joshua Tree Tour 2017 in Seattle – Video bei Universal Music