THRESHOLD: neues Album „Legends Of The Shires“

Am 5. September 2017 kommt das neue THRESHOLD-Album „Legends Of The Shires“. Das elfte Album der britischen Progressiv Power Metal-Band ist ein Doppelalbum, als Sänger ist darauf Glynn Morgan zu hören. Er gehörte bereits von 1994 bis 1996 zur THRESHOLD-Besezung – und ersetzte im Frühjahr 2017 Damian Wilson, offenbar lief die Trennung nicht unbedingt einvernehmlich ab.

Zum Song „Small Dark Lines“ haben THRESHOLD vorab ein Video veröffentlicht.

Tracklist THRESHOLD „Legends Of The Shires“

CD 1:

01. The Shire (Part 1) (2:03)

02. Small Dark Lines (Video bei YouTube)

03. The Man Who Saw Through Time (11:51)

04. Trust The Process (8:44 )

05. Stars And Satellites (7:20)

06. On The Edge (5:20)

CD 2:

07. The Shire (Part 2) (5:24)

08. Snowblind (7:03)

09. Subliminal Freeways (4:51)

10. State Of Independence (3:37)

11. Superior Machine (5:01)

12. The Shire (Part 3) (1:22)

13. Lost In Translation (10:20)

14. Swallowed (3:54)