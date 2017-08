THE OFFERING haben einen Plattenvertrag bei Century Media „Theunterschrieben. Erste Veröffentlichung auf dem Label ist die Debüt-EP „The Offering“ – sie kommt am 10. Novemver 2017.Einen Song daraus gibt’s hier:

THE OFFERING „Rat King“ bei YouTube.

„The Offering“ wurde von Gitarrist Nishad George und Mark Fuller produziert, Mix und Mastering kommen von Andre Alvinzi and Jens Bogren .