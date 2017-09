THE FRIGHT: Gothic Rock aus Leipzig

THE FRIGHT stellen mit „Bonfire Night“ den ersten Song vom kommenden Album „Canto V“ vor. Das fünfte Album der Gothic Rock-Band erscheint am 13. Oktober 2017.

Produziert wurde „Canto V“ von Waldemar Sorychta im Dortmunder Waldstreet & Denroad Studio. „Waldemar als Produzent legendärer Scheiben wie etwa Wildhoney von Tiamat war mein absoluter Wunschkandidat“, erklärt THE FRIGHT-Sänger Lon Fright. „Er hat mit Bands wie MOONSPELL, LACUNA COIL oder SENTENCED gearbeitet und ist Fan von TYPE O NEGATIVE, deshalb passt er perfekt in unser Raster. Dass er unser Album produziert hat, kommt einem Ritterschlag gleich.“

THE FRIGHT „Canto V“ Tracklist

Bonfire Night (Video bei YouTube)

No One

Wander Alone

Love Is Gone

Fade Away

Oblivion

Leave

Drowned In Red

Century Without A Name

In Sicherheit