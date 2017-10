TEODASIA: Video-Clip vom „Metamorphosis“-Album

Die Gothic / Symphonic Metal-Band TEODASIA hat mit „Two Worlds Apart“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „Metamorphosis“ veröffentlicht. Auf dem Track sind auch die Gast-Beiträge von Violine-Spieler Fabio Polo (ELVENKING) und Sängerin Chiara Tricarico (TEMPERANCE) zu hören. „Metamorphosis“ ist das zweite Album der italienischen Band rund um Sänger Giacomo Voli (RHAPSODY OF FIRE) und ist im Oktober des Vorjahres erschienen.

TEODASIA „Metamorphosis“ Tracklist:

1. Intro

2. Stronger Than You

3. Release Yourself

4. Rise

5. Just Old Memories

6. Idols

7. #34

8. Two Worlds Apart

9. Diva Get Out

10. Gift or Curse?

11. Redemption

12. Crossroads to Nowhere

13. Metamorphosis