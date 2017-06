Die schwedische Black Metal-Band SVARTSYN hat mit „Black Thrones Of Death“ einen Track ihres kommenden Albums „In Death“ veröffentlicht. Das neunte Album des Solo-Projekts von Ornias wurde mit Session-Drummer Hammerman (Ex-HULDREFOLK) aufgenommen und wird am 9. Juni 2017 via Agonia Records erscheinen.

SVARTSYN „Black Thrones Of Death“ bei YouTube