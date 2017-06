SUSPERIA melden sich acht Jahre nach ihrem letzten Album „Attitude“ zurück: Die Band hat einen Vertrag bei Agonia Records unterschieben und ein neues Album mit dem Titel „The Lyricist“ aufgenommen – wann es veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

Auf dem Album ist auch der neue Sänger Bernt Fjellestad (a.k.a. Dagon) zu hören,. Zum Line-up gehören außerdem Drummer Tjodalv (ex-DIMMU BORGIR), Gitarrist Cyrus (ex-SATYRICON, OLD MAN’S CHILD), Gitarrist Elvorn und Bassist Manock.