STONE SOUR: neues Album „Hydrograd“ im Juni

Am 30. Juni 2017 erscheint das neue STONE SOUR-Album „Hydrograd“.

Zwei Songs daraus gibt’s schon jetzt im Netz:

STONE SOUR „Fabuless“ Video bei YouTube.

STONE SOUR „Song #3“ bei YouTube.

Die Tracklist von „Hydrograd“:

1. YSIF

2. Taipei Person/Allah Tea

3. Knievel Has Landed

4. Hydrograd

5. Song #3

6. Fabuless

7. The Witness Trees

8. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)

9. Thanks God It’s Over

10. St. Marie

11. Mercy

12. Whiplash Pants

13. Friday Knights

14. Somebody Stole My Eyes

15. When The Fever Broke